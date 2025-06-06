السعودية | رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب والأمّتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى لعام 1446هـ.

ونوَّه معاليه بهذه المناسبة بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بتسخير الجهود والإمكانات كافة, لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهوله، والحفاظ على سلامتهم وراحتهم.

وسأل معاليه الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يتقبّل منهما ما يقدّمانه من أعمال جليلة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ونهضته.

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