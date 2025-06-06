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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1.483) سلة غذائية في محافظة دمشق

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1.483) سلة غذائية في محافظة دمشق

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.483) سلة غذائية في محافظة دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.483) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات المتنوعة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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