السعودية | وزير السياحة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، باسمه ونيابةً عن جميع منسوبي منظومة السياحة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة عيد الأضحى.

وأشاد معاليه بتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على سلامة الحجاج، وتقديم الخدمات والتسهيلات التي تمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، مثمّنًا الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة في سبيل إنجاح موسم الحج.

وأكد معاليه أن وزارة السياحة تواصل جهودها بالتكامل مع الجهات المعنية، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، بما يُجسد الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وعلى وطننا الغالي والشعب السعودي الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.

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