السعودية | رئيس مجلس الشورى يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن مسؤولي وأعضاء المجلس ومنسوبيه، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأعرب معاليه عن التقدير والامتنان لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين، وحرصٍ دائم على خدمة ضيوف الرحمن، من خلال توجيهاتهما السديدة للجهات المختصة بتسخير الإمكانات كافة، وتوفير أعلى مستويات الرعاية والخدمات، بما يضمن أداء الحجاج لمناسكهم في أجواء من الطمأنينة واليسر والراحة.

وختم معاليه بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وأن يحفظهما ذخرًا للوطن، ويُديم على المملكة عزّها وأمنها واستقرارها، وأن يُبارك في مسيرتها نحو التقدم والازدهار، ويُعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية، بمزيد من الخير واليمن والبركات.

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