430 ميجاوات أحمال عرفات واستقرار في الخدمة الكهربائية

وأوضحت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مخطط له، مضيفة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة، في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.
وأكدت "السعودية للكهرباء" حرصها على تسخير جميع إمكاناتها الفنية والبشرية لتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة عبر جاهزية مركز العمليات والتحكم، وتكثيف الحضور الميداني في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك من خلال 61 مركز انطلاق موزعة في المنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج، تعمل على مدار الساعة.
ودُعمت هذه المراكز بأكثر من 2200 مهندس وفني ومتخصص من الكفاءات الوطنية، إضافة إلى فرق طوارئ وصيانة لمحطات التوليد وخطوط النقل، مدعومة بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وأنظمة إدارة الفرق الميدانية، بما يعزز سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات بكفاءة وجودة عالية.
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