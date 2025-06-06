اخبار السعوديه

430 ميجاوات أحمال عرفات واستقرار في الخدمة الكهربائية

0 نشر
0 تبليغ

430 ميجاوات أحمال عرفات واستقرار في الخدمة الكهربائية

أعلنت الشركة للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في مشعر عرفات بلغت، ظهر اليوم، 430 ميجاوات، مشيرة إلى أنه لم تُسجَّل أي انقطاعات مؤثرة، ومؤكدة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

وأوضحت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مخطط له، مضيفة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة، في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكدت "السعودية للكهرباء" حرصها على تسخير جميع إمكاناتها الفنية والبشرية لتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة عبر جاهزية مركز العمليات والتحكم، وتكثيف الحضور الميداني في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك من خلال 61 مركز انطلاق موزعة في المنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج، تعمل على مدار الساعة.

ودُعمت هذه المراكز بأكثر من 2200 مهندس وفني ومتخصص من الكفاءات الوطنية، إضافة إلى فرق طوارئ وصيانة لمحطات التوليد وخطوط النقل، مدعومة بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وأنظمة إدارة الفرق الميدانية، بما يعزز سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات بكفاءة وجودة عالية.


كانت هذه تفاصيل خبر 430 ميجاوات أحمال عرفات واستقرار في الخدمة الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا