المستشفى الميداني في عرفات يقدم خدماته الطبية لضيوف الرحمن

ويحوي المستشفى الميداني (100) سرير، موزعة على أقسام تشمل العناية المركزة، ووحدة الحالات الحرجة، والعمليات، والعزل، والإجهاد الحراري، وضربات الشمس، ووحدة الملاحظة، ومدعومة بكوادر طبية وتمريضية وفنية متخصصة، وتعمل على مدى الساعة لتحقيق سرعة الاستجابة بمختلف الحالات الصحية.
ويعزز المستشفى الميداني بمشعر عرفات، جهوده باستخدام تقنيات متقدمة من بينها الطب الاتصالي، والعيادة الميدانية المتنقلة، وذلك في إطار جودة الخدمات الطبية الميدانية، بما يسهم في دعم سلامة حجاج بيت الله الحرام خلال تأدية مناسكهم.
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