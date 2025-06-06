المستشفى الميداني في عرفات يقدم خدماته الطبية لضيوف الرحمن

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية خلال موسم حج هذا العام 1446هـ في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، يقدم المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مشعر عرفات خدماته الطبية المتقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر منظومة صحية تهدف إلى تقديم الرعاية الفورية للحالات الطارئة.

ويحوي المستشفى الميداني (100) سرير، موزعة على أقسام تشمل العناية المركزة، ووحدة الحالات الحرجة، والعمليات، والعزل، والإجهاد الحراري، وضربات الشمس، ووحدة الملاحظة، ومدعومة بكوادر طبية وتمريضية وفنية متخصصة، وتعمل على مدى الساعة لتحقيق سرعة الاستجابة بمختلف الحالات الصحية.

ويعزز المستشفى الميداني بمشعر عرفات، جهوده باستخدام تقنيات متقدمة من بينها الطب الاتصالي، والعيادة الميدانية المتنقلة، وذلك في إطار جودة الخدمات الطبية الميدانية، بما يسهم في دعم سلامة حجاج بيت الله الحرام خلال تأدية مناسكهم.