السعودية | وزير الاتصالات يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأعرب معاليه عن خالص الدعاء بأن يعيد الله -عز وجل- هذه المناسبة المباركة على القيادة والوطن والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، ويجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا وذنبهم مغفورًا.

ودعا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية ضيوف الرحمن، وأن يديم على المملكة نماءها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.

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