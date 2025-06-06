السعودية | في لفتة وفاء وعرفان.. التحالف الإسلامي يستضيف للحج عائلة ممثل جمهورية غينيا بيساو بعد وفاته في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في لفتة وفاء وعرفان، استضاف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عائلة ممثل جمهورية غينيا بيساو لدى التحالف الفقيد إنفالي جانتي، الذي وافته المنية مؤخرًا في المملكة العربية السعودية إثر عارض صحي ألمّ به، وذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لما قدّمه الفقيد من إسهامات خلال فترة عمله ضمن فريق التحالف.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية امتدادًا لقيم التحالف الراسخة في تعزيز روح التضامن بين ممثلي الدول الأعضاء، والوقوف إلى جانب أسر منسوبيه في أوقات الشدة.

ورافق فريق من التحالف حالة الفقيد الصحية منذ اللحظة الأولى، وحرص على تقديم كل سبل الدعم والرعاية، وصولًا إلى إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بنقله ودفنه في بلده غينيا بيساو، وتقديم واجب العزاء والرعاية الكاملة لأسرته خلال فترة وجودهم في المملكة.

وأعربت عائلة الفقيد عن عميق امتنانها لقيادة التحالف الإسلامي، مشيدة بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي عكست دفء العلاقة بين الدول الأعضاء، والمكانة المعنوية التي يحظى بها ممثلوها داخل المنظمة.

من جانبه أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن هذا الموقف يُجسد الروح التي يقوم عليها التحالف، حيث لا تقتصر الشراكة بين الدول الأعضاء على التعاون في الجوانب العملياتية فحسب، بل تمتد لتشمل روابط إنسانية عميقة، تُعلي من شأن الوفاء والتقدير، وتكرّم كل من يسهم في دعم رسالة التحالف وأهدافه النبيلة.

وتجسد هذه المبادرة أحد أوجه البُعد الإنساني الذي يُعلي من شأن العلاقات داخل التحالف، ويعكس التزامه الراسخ بتكريم من يخدمون رسالته، وبناء بيئة عمل قائمة على الاحترام، والوفاء، والتكافل.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن مجموعة من ممثلي الدول في التحالف وعائلاتهم، الذين حضوا هذا العام بفرصة كريمة لأداء فريضة الحج، في إطار تعزيز روابط الإخوة والتقدير بين ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف، وتقديرًا للجهود التي يبذلونها في خدمة رسالته السامية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط