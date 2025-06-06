اخبار السعوديه

السعودية | نائب وزير الخارجية يهنئ القيادة بعيد الأضحى

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | نائب وزير الخارجية يهنئ القيادة بعيد الأضحى 1/2
  • السعودية | نائب وزير الخارجية يهنئ القيادة بعيد الأضحى 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يهنئ القيادة بعيد الأضحى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وللأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحى.

وثمَّن معاليه، العناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد – أيدهما الله – للوقوف على راحة ضيوف الرحمن وتسخير الإمكانات كافة لتقديم الخدمات المتكاملة والمتطورة بما يمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا