السعودية | نائب وزير الخارجية يهنئ القيادة بعيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وللأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحى.

وثمَّن معاليه، العناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد – أيدهما الله – للوقوف على راحة ضيوف الرحمن وتسخير الإمكانات كافة لتقديم الخدمات المتكاملة والمتطورة بما يمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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