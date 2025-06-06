السعودية | النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى، سائلًا المولى أن يُعيد هذه المناسبة عليهما وعلى بلادنا وهما ينعمان بالعز والتقدم والازدهار والاستقرار.

وأكد معاليه على عِظم ما يحمله عيد الأضحى من مكانة في قلوب المسلمين، وفي قدومه كمناسبة مباركة يحثنا على استشعار نعمة الأمن والاستقرار الذي تنعم بها المملكة، في ظل قيادة حكيمة أرست دعائم العدل، وصانت الحقوق، وتسعى دائمًا لما فيه خيرٌ ورفعة لهذا الوطن العزيز.

وأشاد المعجب بما تبذله القيادة الرشيدة -أيدها الله- من جهود في خدمة ضيوف الرحمن وعمارة الحرمين الشريفين، في ضوء تحقيق أجواء روحانية تبث الأمن والسكينة لتمكنهم من أداء مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة، مؤكدًا أن هذه الجهود العظيمة ماهي إلا منهجٌ رصين تتخذه القيادة في تسهيل أداء المشاعر المقدسة وخدمة الإسلام والمسلمين، عبر تطويرٍ شامل ومتكامل على جميع الأصعدة، تجلَّى في تعزيز الخدمات الرقمية التي أسهمت في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة التنظيم بما يُجسد مستوى التقدم الذي تشهده المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وختم معالي النائب العام كلمته بالحمد والثناء على تمام نعمه، داعيًا أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليهما نعمة التوفيق والسداد.

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