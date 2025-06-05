الصحة: انخفاض حالات الإجهاد الحراري 90% مقارنة بالعام الماضي

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل انخفاض بنسبة 90% في عدد حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في موسم حج هذا العام, مقارنة بالعام الماضي، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية بالتكاتف مع الجهات الحكومية للتصدي للمخاطر الصحية.

وأكدت "الصحة" أن الانخفاض جاء بفضل تعزيز التدخلات الوقائية، وتكثيف التوعية الصحية، والتنسيق بين المنظومة الصحية والجهات الحكومية، ما ساهم في حماية صحة الحجاج من الإجهاد الحراري وتمكينهم من أداء المناسك بيُسر وطمأنينة.