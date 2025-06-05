الصحة: انخفاض حالات الإجهاد الحراري 90% مقارنة بالعام الماضي

وأكدت "الصحة" أن الانخفاض جاء بفضل تعزيز التدخلات الوقائية، وتكثيف التوعية الصحية، والتنسيق بين المنظومة الصحية والجهات الحكومية، ما ساهم في حماية صحة الحجاج من الإجهاد الحراري وتمكينهم من أداء المناسك بيُسر وطمأنينة.
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