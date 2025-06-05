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خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

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  • خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى 1/3
  • خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى 2/3
  • خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى 3/3

416 عملية فحص على المركبات كل ساعة في موسم الحج

تواصل الهيئة العامة للنقل والمتمثلة بفرقها الرقابية جولاتها الميدانية، خلال موسم الحج (1446هـ)، ونفذت في السابع من شهر ذي الحجة 10...

53e40665a8.jpg09 ذو الحجة 1446 هـ

الإخلاء الطبي ينقذ حاجا إندونيسيا بعد توقف قلبه

أنقذ الإخلاء الطبي الجوي في ‫وزارة الدفاع‬ حاجًا إندونيسيًا بعد توقّف قلبه، عبر مهمة إخلاء عاجلة من مستشفى النور بمكة المكرمة،...

icon-byline.pngعرفات: دوت الخليج
icon-clock.png09 ذو الحجة 1446 هـ

"طريق مكة" تختتم أعمالها في 8 دول بخدمة 314337 مستفيدا عبر 899 رحلة

اختتمت مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 أعمالها من (12) مطارًا في...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png09 ذو الحجة 1446 هـ

430 ميجاوات أحمال عرفات واستقرار في الخدمة الكهربائية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في مشعر عرفات بلغت، ظهر اليوم، 430 ميجاوات، مشيرة إلى أنه لم تُسجَّل أي...

icon-byline.pngعرفات: دوت الخليج
icon-clock.png09 ذو الحجة 1446 هـ

المستشفى الميداني في عرفات يقدم خدماته الطبية لضيوف الرحمن

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية خلال موسم حج هذا العام 1446هـ في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، يقدم المستشفى الميداني التابع للإدارة...

icon-byline.pngعرفات: دوت الخليج
icon-clock.png09 ذو الحجة 1446 هـ

نائب أمير مكة يقف على الخدمات المقدمة للحجاج في مشعر عرفات

توجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل، بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى على...

icon-byline.pngعرفات: دوت الخليج
icon-clock.png09 ذو الحجة 1446 هـ

مشعر مزدلفة .. يزدلف إليه الحجاج بقلوب خاشعة وذكرٍ متصل

يُعد مشعر مزدلفة أحد المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى استكمال أداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، إذ يبيت...

icon-byline.pngمزدلفة: دوت الخليج
icon-clock.png09 ذو الحجة 1446 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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