القوات المشتركة تفوج ذوي الشهداء والمصابين إلى صعيد عرفات 

وقد سخّرت قيادة القوات المشتركة إمكاناتها كافة لضمان تفويج آمن ومنظّم، يشمل توفير وسائل نقل حديثة، وإشراف طبي مباشر، وخدمات لوجستية متكاملة تُسهم في راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
ويأتي هذا التفويج ضمن رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بذوي الشهداء والمصابين، وتقديرًا لتضحياتهم الجليلة في سبيل الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.
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