القوات المشتركة تفوج ذوي الشهداء والمصابين إلى صعيد عرفات 

فوجت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة القوات المشتركة من مشعر منى إلى صعيد عرفات ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة السعودية ، والقوات اليمنية، ودول التحالف المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل".

وقد سخّرت قيادة القوات المشتركة إمكاناتها كافة لضمان تفويج آمن ومنظّم، يشمل توفير وسائل نقل حديثة، وإشراف طبي مباشر، وخدمات لوجستية متكاملة تُسهم في راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ويأتي هذا التفويج ضمن رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بذوي الشهداء والمصابين، وتقديرًا لتضحياتهم الجليلة في سبيل الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.