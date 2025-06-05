الإخلاء الطبي ينقذ حاجا إندونيسيا بعد توقف قلبه أنقذ الإخلاء الطبي الجوي في ‫وزارة الدفاع‬ حاجًا إندونيسيًا بعد توقّف قلبه، عبر مهمة إخلاء عاجلة من مستشفى النور بمكة المكرمة،... عرفات: عرفات: دوت الخليج 09 ذو الحجة 1446 هـ 09 ذو الحجة 1446 هـ "طريق مكة" تختتم أعمالها في 8 دول بخدمة 314337 مستفيدا عبر 899 رحلة اختتمت مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 أعمالها من (12) مطارًا في... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 09 ذو الحجة 1446 هـ 09 ذو الحجة 1446 هـ 430 ميجاوات أحمال عرفات واستقرار في الخدمة الكهربائية أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في مشعر عرفات بلغت، ظهر اليوم، 430 ميجاوات، مشيرة إلى أنه لم تُسجَّل أي... عرفات: دوت الخليج عرفات: دوت الخليج 09 ذو الحجة 1446 هـ 09 ذو الحجة 1446 هـ المستشفى الميداني في عرفات يقدم خدماته الطبية لضيوف الرحمن استمرارًا لجهود وزارة الداخلية خلال موسم حج هذا العام 1446هـ في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، يقدم المستشفى الميداني التابع للإدارة... عرفات: دوت الخليج عرفات: دوت الخليج 09 ذو الحجة 1446 هـ 09 ذو الحجة 1446 هـ نائب أمير مكة يقف على الخدمات المقدمة للحجاج في مشعر عرفات توجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل، بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى على... عرفات: دوت الخليج عرفات: دوت الخليج 09 ذو الحجة 1446 هـ 09 ذو الحجة 1446 هـ مشعر مزدلفة .. يزدلف إليه الحجاج بقلوب خاشعة وذكرٍ متصل يُعد مشعر مزدلفة أحد المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى استكمال أداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، إذ يبيت... مزدلفة: دوت الخليج مزدلفة: دوت الخليج 09 ذو الحجة 1446 هـ 09 ذو الحجة 1446 هـ الصحة: انخفاض حالات الإجهاد الحراري 90% مقارنة بالعام الماضي أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل انخفاض بنسبة 90% في عدد حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في موسم حج هذا العام, مقارنة بالعام الماضي، وذلك... عرفات: دوت الخليج عرفات: دوت الخليج 09 ذو الحجة 1446 هـ 09 ذو الحجة 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يصل منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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