وشددت الوزارة على أهمية التقيد بخطط التفويج المعتمدة، واتباع الجداول الزمنية المخصصة للتنقل، مع الالتزام التام باستخدام وسائل النقل الرسمية من حافلات وقطار المشاعر، ومنع المشي على الأقدام الذي يشكل خطرًا على سلامة الحجاج ويُخل بانسيابية الحركة.
وأكّد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج الرسمية من مختلف الدول، ضمن جلسة عُقدت في إطار فعاليات ندوة الحج الكبرى، على الالتزام بهذه التعليمات التنظيمية، مؤكدًا ضرورة التعاون والتقيد بالخطط لضمان سلامة ضيوف الرحمن.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود وزارة الحج والعمرة؛ لتعزيز سلامة الحجاج وراحتهم، وتقديم تجربة حج ميسّرة ومنظمة، تعكس تكامل العمل المشترك بين الجهات المشاركة، والاهتمام المتواصل من قيادة المملكة بخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحج والعمرة تؤكد على عدم الخروج من المخيمات في عرفة حتى 4 عصرًا والتقيد بخطط التفويج المعتمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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