السعودية | وزارة الداخلية وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن في مجالات الخدمات والمبادرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة الداخلية وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية يوم أمس، مذكرة تفاهم في مجالات الخدمات والأعمال والبرامج والمبادرات التي تُثري تجربة الحجاج، وذلك ضمن فعاليات ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (5- 8 ذي الحجة 1446هـ الموافق 1- 4 يونيو 2025م)، وذلك في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وتهدف المذكرة، التي وقعها من جانب وزارة الداخلية، مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، ورئيس مجلس جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية معالي الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي؛ إلى تعزيز تجربة ضيوف الرحمن، وجودة رحلتهم الإيمانية، وتقديم الاستشارات والإرشادات المتخصصة حول الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل الوصول إلى المشاعر المقدسة، وإبراز جهود خدمة ضيوف الرحمن من خلال الفعاليات الإعلامية المختلفة، وتنفيذ مبادرات مجتمعية، والتعاون في مجالات التدريب والتطوير.

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