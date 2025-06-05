السعودية | “الشؤون الإسلامية” تكثّف جهودها التوعوية في عرفات بـ15 مليون رسالة و200 ألف مادة دعوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكثيف جهودها الدعوية والتوعوية في مشعر عرفات، ضمن خطتها الشاملة لخدمة ضيوف الرحمن في يوم عرفة، حيث نشرت فرقها الميدانية ووسائلها التقنية والإرشادية لضمان إيصال الرسائل التوعوية والإجابة على استفسارات الحجاج بمختلف اللغات، عبر وسائل تجمع بين التقنية الحديثة والحضور الميداني.

وتنتشر الكبائن التوعوية في مواقع إستراتيجية داخل المشعر، تشمل (6) كبائن عند جبل الرحمة، و(3) كبائن عند مسجد نمرة، وتقدّم من خلالها خدمات متعددة، منها: توزيع المطبوعات والكتب، والإجابة على استفسارات الحجاج، وتوفير الاتصال المرئي والصوتي مع الدعاة، مما يحقق سرعة وصول المعلومة الشرعية الصحيحة في الزمان والمكان المناسبين.

وفي مسجد نمرة، جهزت الوزارة (125) شاشة رقمية تبثّ أكثر من (700) ألف رسالة توعوية وإرشادية بعدة لغات، تسهم في رفع الوعي الديني وتثقيف الحجاج بأحكام النسك وآداب المشاعر، في توظيف فعّال للتقنية لخدمة الرسالة الدعوية، وتوفير (6) أجهزة اتصال مرئي داخل المسجد للإجابة على الاستفسارات الشرعية بشكل مباشر، من خلال التواصل مع الدعاة المؤهلين.

وفي جانب خدمة الهاتف المجاني، خصصت الوزارة هذه الخدمة لتمكين الحجاج من التواصل مع الدعاة عن بُعد، حيث يجيب الدعاة على الاستفسارات الشرعية من مقار إقامتهم في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمة دون الحاجة إلى الوجود الميداني.

وفي جانب التوزيع الورقي، خُصّص أكثر من (200) ألف نسخة من الكتب والمطويات التي تُوزع عبر الكبائن المنتشرة في أرجاء مشعر عرفات، وتشمل موضوعات متنوعة حول أحكام الحج، وبيان المسائل الشرعية التي يحتاجها الحاج في يوم عرفة.

كما تبث الوزارة في يوم عرفة فقط أكثر من (15) مليون رسالة نصية قصيرة (SMS) على هواتف الحجاج، تتضمن محتوى توعويًا وإرشاديًا يسهم في توجيههم أثناء أداء المناسك، وذلك ضمن خطة شاملة لبث أكثر من (100) مليون رسالة خلال موسم الحج، باستخدام أسلوب ميسر وبلغات متعددة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط