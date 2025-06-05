السعودية | المياه الوطنية تضخّ أكثر من 980 ألف م3 لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم التروية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضخّت شركة المياه الوطنية أمس، عبر شبكات المياه في يوم التروية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أكثر من (980.633) مترًا مكعبًا من المياه، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ.

وأكدت الشركة استمرارية ضخ المياه إلى شبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام على مدار الساعة، موضحةً أن عملياتها التشغيلية لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة -ولله الحمد-، مع التأكيد على جاهزية الفرق الميدانية لمباشرة أي حالات طارئة قد تطرأ للتعامل معها في حينه ومعالجتها بشكل دقيق.

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