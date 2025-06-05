ودعت الوزارة إلى استخدام المظلات، والإكثار من شرب المياه، والالتزام بخطط التفويج، مؤكدًة استمرار جهود الفرق الطبية في رصد ومعالجة الحالات، ضمن جهود المنظومة الصحية لحج آمن وصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: رصد حالات إجهاد حراري في يوم عرفة وتحذر من التعرض للشمس حتى الـ 4 عصرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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