الصحة: رصد حالات إجهاد حراري في يوم عرفة وتحذر من التعرض للشمس حتى الـ 4 عصرًا

رصدت وزارة الصحة اليوم، عددًا من حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في يوم عرفة، مشددًة على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى الـ 4 عصرًا، حفاظًا على الصحة.

ودعت الوزارة إلى استخدام المظلات، والإكثار من شرب المياه، والالتزام بخطط التفويج، مؤكدًة استمرار جهود الفرق الطبية في رصد ومعالجة الحالات، ضمن جهود المنظومة الصحية لحج آمن وصحي.