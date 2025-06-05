مطوفي الدول العربية تعلن عن تصعيد ربع مليون حاج بنجاح 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقر قرابة ربع مليون حاج تابعين لمطوفي حجاج الدول العربية بذراعيها إكرام الضيف ورحلات ومنافع صباح الجمعة في مشعر منى بعد أن وقفوا على صعيد عرفات الطاهر ، ونفروا مساءا إلى مزدلفة بكل سلاسة ويسر وسهولة .

وهيأت مطوفي الدول العربية من خلال ذراعيها إكرام ورحلات مخيماتها لاستقبال الحجاج القادمين من قرابة 23 دولة ويمثلون ثلاث قارات في مشعر منى وزودتها بكل الخدمات اللازمة ، وزودتها بمطابخ حديثة لكل مركز خدمة استعداداً لاستقبال الحجاج يوم العاشر في منى لقضاء أيام التشريق .

وجهزت مطوفي حجاج الدول العربية في مشعر عرفات مساحة 340475 ألف متر مربع تحوي قرابة 1726 خيمة لتسكين ربع مليون حاج مقسمة على 1089 مخيم لإكرام الضيف على مساحة 219238 ألف متر مربع ، و 637 خيمة لرحلات ومنافع على مساحة 121237 ألف متر مربع بعد استلام المواقع من مكاتب شؤون الحجاج وتجهيزها بأرقى وأجود الخدمات .

وفي مشعر منى تم تهيأت 4475 خيمة على مساحة 256654 ألف متر مربع ، منها 2847 خيمة لإكرام الضيف على مساحة 163516 ألف متر مربع ، و 1628 خيمة لرحلات ومنافع على مساحة 93138 ألف متر مربع .

واستعانت الشركة بقرابة 3650 حافلة لنقل حجاج رحلات في النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة منها 2800 حافلة لإكرام الضيف و 850 حافلة لرحلات ومنافع ، واقتصر المنتقلون عن طريق قطار المشاعر على 915 حاج من إكرام الضيف .

واستفاد أكثر من 90 ألف حاج من النقل الترددي ، فيما تم نقل حوالي 150 ألف حاج بنظام الرد الواحد والردين .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية أ. محمد معاجيني على إتمام عملية التصعيد من منى ومكة لعرفات صباح يوم التاسعة بنجاح ، مشيرا إلى أن العملية تمت بسلاسة كبيرة وإنسابية ووسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة ضيوف الرحمن بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة وبتعاون كل الجهات ذات العلاقة العاملة في موسم الحج .

من جهته شدد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الخزامي على أنهم حرصوا على توفير جميع سبل الراحة للحجاج من أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي وضعت من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.

فيما كشف الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. سعودي عيد عن إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية توجيهات القيادة الحكيمة التي وضعت تجويد الخدمة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام كهدف رئيسي يسعى الجميع لتحقيقه حتى يؤدي الحجاج نسكهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.