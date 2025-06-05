مجموعة stc حلول تكتيكية متنقلة تعزز التكامل الذكي لاستمرارية الخدمات في مشعر عرفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعكس التزامها الراسخ بالابتكار والجاهزية التشغيلية لاستمرارية الخدمات والأعمال، أطلقت مجموعة stc نموذجًا عالميًا متقدمًا لاستمرارية الخدمات ومرونة العمليات خلال موسم حج 1446هـ.

يرتكز هذا النموذج على دمج الحلول التكتيكية الميدانية المحمولة مع التكامل الذكي بين أنظمة الشبكة في مراكز البيانات الممتدة من مكة المكرمة إلى مختلف مناطق المملكة. وتدعم هذه المنظومة تحليلات بيانات استباقية ونماذج تنبؤية متطورة تتيح إعادة توزيع الأحمال وتوجيه الحركة تلقائيًا نحو بدائل مدروسة مسبقًا، بما يضمن استمرارية الخدمات حتى في أقسى الظروف، مثل الانقطاعات المفاجئة أو الكوارث الطبيعية.

ويمتاز النموذج المبتكر بقدرته على التحول من التشغيل التقليدي إلى إدارة آلية مرنة واستباقية، قادرة على التفاعل الذكي والمرن مع مختلف الأحداث التشغيلية.

وتدعم هذه القدرات منصة متكاملة من الابتكارات تشمل تطوير حالات استخدام متقدمة (Use Cases) مصممة خصيصًا لبيئة الحج، بما يرفع من جاهزية الشبكة ويعزز الأداء التشغيلي. ويتكامل هذا النظام مع الحضور الميداني الفعّال في المشاعر المقدسة، عبر أسطول من القاطرات التكتيكية المحمولة، التي تعمل كمراكز اتصالات متنقلة مزوّدة بأنظمة شبكية وكهروميكانيكية عالية الكفاءة، تُفعّل فور الحاجة لضمان استمرارية الخدمات في أي وقت حيث تقوم المجموعة بتطويرها و اختبارات جاهزيتها دوريا لضمان مرونتها تحت شعار مرونتنا ابعد.

وتكتمل المنظومة الذكية عبر نظام تحكم وتشغيل يُدار من مراكز مراقبة افتراضية تربط مكة المكرمة بالرياض بشكل انسيابي وكأنها مركز واحد موحّد، يُعد "العقل الرقمي" لهذه المنظومة.

يعمل هذا المركز عبر شبكة من المجسات الرقمية والدوائر التلفزيونية التي ترصد آلاف المؤشرات التشغيلية، وتُحللها آليًا لاتخاذ قرارات فورية مبنية على سيناريوهات مدربة مسبقًا، مما يضمن سرعة الاستجابة، وكفاءة التشغيل، واستمرارية الاتصال دون انقطاع.

ويقف على متابعة تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة بين الانظمة والميدان أكثر من 1000 خبير تشغيل، مدعومين بأسطول ميداني متكامل يشمل 200 مركبة، و85 مركز صيانة، وأكثر من 100 سكوتر ميداني للتدخل السريع.

وبفضل هذا النموذج الرائد، تُعد المملكة اليوم من بين نخبة الدول عالميًا التي تطبق هذا المستوى من الجاهزية الرقمية وحلول استمرارية الأعمال المتقدمة، ضمن التزام stc بأعلى المعايير العالمية مثل ISO 22301، ما يجعلها من أوائل الشركات في المنطقة التي تطبّق هذا التكامل الذكي والتكتيكي في بيئات تشغيلية بهذا الحجم والتعقيد.

ويجسد نجاح هذه المنظومة انعكاسًا واضحًا لرؤية المملكة في التمكين الرقمي وخدمة ضيوف الرحمن، من خلال توفير تجربة اتصال آمنة ومستقرة، تسهم في سلاسة موسم الحج، وتمكّن الجهات المعنية من أداء مهامها بكفاءة عالية.