شكرا لمتابعة خبر عن حجاج بيت الله الحرام يرفعون أيديهم تضرعا لله في جبل الرحمة⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع حجاج بيت الله الحرام، أيديهم تضرعا لله في جبل الرحمة⁩، اليوم الخميس.

ووقف الحجاج، بعرفة وقفة إيمانية وتحيطهم جهود حثيثة للتنظيم والتيسير.

وأخذت تتوافد جموع الحجيج إلى عرفات منذ فجر اليوم، قادمين من مشعر منى عبر تصعيد منظم نفذته الجهات المختصة بدقة عالية وانسيابية تامة، في ظل خدمات متكاملة قدمتها القطاعات الحكومية والأمنية.

ويعتبر الوقوف بعرفات الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث تتوحد فيه القلوب واللغات تحت راية الإيمان، ويُقبل الحجاج على الدعاء والذكر وقراءة القرآن، طلبًا للمغفرة والرحمة في هذا اليوم المبارك.