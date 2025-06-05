شكرا لمتابعة خبر عن بوسنية تُفاجأ بقبولها في برنامج ضيوف خادم الحرمين قبل إقلاع الرحلة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني مؤثر، تلقت الحاجة البوسنية سوسن محمد خبر اختيارها لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وذلك قبل موعد إقلاع رحلتها إلى الديار المقدسة بخمس ساعات فقط.

وعبرت الحاجة سوسن عن سعادتها الكبيرة، مشيرة أنه كان من الصعب على زوجها أخذ إجازة من عمله، لكنها أصرت على تلبية النداء.

ويُعد برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من المبادرات الإنسانية الرائدة التي تنفذها المملكة سنوياً، حيث يستضيف الآلاف من الحجاج من مختلف أنحاء العالم، ويُقدم لهم الرعاية الشاملة منذ لحظة ترشيحهم وحتى مغادرتهم بعد أداء المناسك.

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