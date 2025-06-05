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توزيع الآيسكريم مجانًا في مشعر عرفات للتبريد على الحجاج.. فيديو

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توزيع الآيسكريم مجانًا في مشعر عرفات للتبريد على الحجاج.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حرص عدد من المتطوعين على توزيع الآيس كريم بالمجان على الحجاج في مشعر عرفات بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

ويقف الحجّاج على جبل عرفات اليوم الخميس ، لأداء الركن الأعظم للحج وسط درجات حرارة مرتفعة، دفعت السلطات إلى دعوتهم جميعاً لالتزام الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرّا.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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