شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد مهيبة لحجاج بيت الله بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سادت مشاعر الخشوع والسكينة صعيد عرفات اليوم، حيث أدّى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة، في أجواء روحانية مهيبة جسّدت عظمة هذا اليوم المبارك.

ووثّقت عدسات المصورين مشاهد لجموع الحجاج وهم يستمعون بخشوع لخطبة عرفة، قبل أن يصطفوا في صفوف منتظمة لأداء الصلاة، وسط التزام تام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة.

وحرص الحجاج على حمل المظلات الواقية، وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة، تنفيذًا لتوجيهات الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا اليوم العظيم.

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