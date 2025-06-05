شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتيح منحًا دراسية للطلاب السوريين في مختلف المراحل الجامعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن توفر منح دراسية مقدمة من المملكة تشمل مراحل البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

وتأتي هذه المنح ضمن جهود المملكة في تعزيز فرص التعليم للطلاب السوريين، وتقديم الدعم الأكاديمي عبر مؤسساتها التعليمية المرموقة.

وتتوزع المنح على ثلاث فئات: منح كاملة تغطي الرسوم والمعيشة، منح جزئية، بالإضافة إلى مقاعد دراسية برسوم مدفوعة.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني هو 30 أكتوبر 2025، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتقديم وفق الشروط المحددة لكل فئة.

ويمكن للطلاب المهتمين الاطلاع على التخصصات المتاحة، ومعايير القبول، وطريقة التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي السورية.

ومن المهم البدء في استكمال المستندات المطلوبة باكرًا لضمان جاهزية الطلب، ويُفضل قراءة التعليمات بدقة لتفادي الأخطاء أو النقص في ملفات التقديم.

وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لنهج المملكة في دعم التعليم وتقديم الفرص الأكاديمية النوعية للطلاب من مختلف الدول، خصوصًا الأشقاء السوريين، بما يسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم للمستقبل.

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