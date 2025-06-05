شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يوضح حكم صلاة الجمعة إذا وافقت عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة وعضو هيئة كبار العلماء سابقًا، أن يوم عيد الأضحى لعام 1446هـ الموافق 2025م سيصادف يوم الجمعة، مشيرًا إلى الأحكام الشرعية المرتبطة بهذه المصادفة.

وقال الخثلان عبر حسابه في منصة “إكس” : يوافق يوم الجمعة هذا العام( ١٤٤٦ //٢٠٢٥م ) عيد الأضحى ، ومن صلى صلاة العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة وإنما تستحب، لكن من لم يصل الجمعة يصليها ظهرا أربع ركعات ( ماعدا الإمام فيلزمه أن يصلي العيد والجمعة) ” .

وتابع: “وقد وقع مثل هذا في عهد النبي ﷺ ، حيث اجتمع العيد مع الجمعة فقال النبي ﷺ ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه ، وإنا مجمعون ) ، وهو المأثور عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير- رضي الله عنهم – ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة”.