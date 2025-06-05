شكرا لمتابعة خبر عن لحظة إقلاع أول رحلة لطيران ناس من الرياض لدمشق بعد توقف لأكثر من 10 سنوات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو لحظة إقلاع أول رحلة لطيران ناس من العاصمة الرياض إلى دمشق، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بعد توقف الرحلات لأكثر من عقدٍ من الزمن.

وكانت شركة “طيران ناس” قد أعلنت استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية، ابتداءً من اليوم 5 يونيو، وذلك ضمن استراتيجيتها التوسعية، وتماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، التي تهدف إلى ربط السعودية بـ250 وجهة عالمية بحلول 2030.

وتأتي إضافة دمشق إلى شبكة طيران ناس كجزء من خطتها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، لتلبية الطلب المتنامي وتعزيز التواصل مع الدول الإقليمية، بما يتماشى أيضًا مع برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل وصول الزوار إلى الحرمين الشريفين.

من جانبه، عبّر بندر بن عبد الرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، عن سعادته باستئناف الخط المباشر إلى دمشق، مؤكدًا: “لطالما كانت طيران ناس رائدة في تسيير الرحلات إلى المدن السورية، وعودتنا اليوم خطوة تعكس التزامنا بتعزيز الربط الجوي بين البلدين.”