شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: رصد حالات إجهاد حراري في يوم عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن بدء رصد حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في مشعر عرفات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البعض لأشعة الشمس المباشرة.

وطالبت الوزارة ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بالبقاء في المخيمات أو تحت الظل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى الساعة الرابعة عصرًا، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لإكمال مناسكهم دون مشكلات صحية.

وشددت الصحة على أهمية استخدام المظلّات وشرب كميات كافية من المياه، مع التقيد بالإرشادات الصحية الميدانية، لتفادي الإجهاد أو التعرض لضربات الشمس، خاصة في ذروة الظهيرة.