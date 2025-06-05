شكرا لمتابعة خبر عن ‏تأثر خطيب عرفة الشيخ صالح بن حميد أثناء دعائه لفلسطين وأهلها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تأثر خطيب عرفة الشيخ صالح بن حميد أثناء دعائه لفلسطين وأهلها في ظل ما يمرون به هذه الأيام.

وألقى خطيب يوم عرفة الشيخ الدكتور صالح بن حميد، اليوم الخميس، خطبة عرفة في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة، وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يخطب ويؤم المصلين الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام.



