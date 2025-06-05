شكرا لمتابعة خبر عن رذاذ الماء والمظلات تلطف أجواء مشعر عرفات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمل رذاذ الماء والمظلات على تلطيف أجواء مشعر عرفات في أول ساعات النهار ليوم عرفة الموافق اليوم الخميس.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لخدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم ومواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

ويعتبر الوقوف بعرفات الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث تتوحد فيه القلوب واللغات تحت راية الإيمان، ويُقبل الحجاج على الدعاء والذكر وقراءة القرآن، طلبًا للمغفرة والرحمة في هذا اليوم المبارك.