شكرا لمتابعة خبر عن مشاعر عائلية ودروس نجاح في الحج: قصة زوجين أردنيين ومدرسة عربية تركية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد موسم الحج هذا العام مشاهد إنسانية مميزة تعبّر عن المشاعر العائلية وروح المحبة والتواصل بين الحجاج، حيث وثّق مقطع فيديو مؤثر حوارات مع عدد من الحجاج من جنسيات مختلفة.

وتحدثت معلمة لغة عربية تركية مقيمة في المملكة العربية السعودية منذ 9 سنوات، وتحديداً في مكة المكرمة، عن تجربتها الفريدة في تعلم اللغة العربية، وعشقها للحياة في السعودية.

وأوضحت أنها درست الشريعة في تركيا ثم واصلت التعليم عبر دورات ومسلسلات عربية، ما جعل اللغة العربية بلداً ثانياً لها، رافقها في رحلة الحج شقيقها الذي عبّر عن سعادته بالقدوم إلى هذه الأرض المقدسة وتذكره للسيرة النبوية.

من جانب آخر، استوقف الجميع قصة زوجين أردنيين مرتبطين منذ 50 عاماً، كشفا فيها سر نجاح زواجهما المبني على التفهم والصبر.

وصف الزوجان طريقة تعاملهما مع الخلافات اليومية، حيث اعتاد الزوج على الابتعاد عندما يغضب، بينما تتصرف الزوجة أحياناً بكسر الصحون كنوع من التعبير، لكنهما يتصالحان بسرعة ويؤكدان أن كل طرف يفهم الآخر بعمق، مما ساعدهما على بناء علاقة متينة استمرت خمسة عقود.