ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية يصلون إلى المشاعر المقدسة 

وحرصت القوات المشتركة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لضيوف الرحمن من ذوي الشهداء والمصابين، حيث نفذت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، بعد أن جرى التنسيق المسبق لتسهيل حصولهم على تصاريح الحج وتوفير وسائل النقل والرعاية الطبية اللازمة.
وواصلت القوات المشتركة متابعتها لتأمين تنقل الحجاج اليمنيين من المنفذ حتى وصولهم إلى مشعر منى، في بيئة تنظيمية آمنة ومريحة، تعكس مستوى العناية الكبيرة التي توليها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
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