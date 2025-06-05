وزارة الإعلام تختتم النسخة الثانية من "ملتقى إعلام الحج" بحضور أكثر من 10 آلاف إعلامي وزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الإعلام النسخة الثانية من "ملتقى إعلام الحج" مساء أمس، الذي أُقيم في مكة المكرمة خلال الفترة من 5 - 8 ذي الحجة 1446هـ الموافق 1 - 4 يونيو 2025م، بشراكة إستراتيجية مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030)، وذلك ضمن أعمال مركز العمليات الإعلامي الموحَّد للحج.

وشهد الملتقى الذي أُقيم على مساحة 6 آلاف متر مربع حضورًا واسعًا تجاوز 10 آلاف إعلامي وزائر محلي ودولي، من بينهم عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

وقدمت منصات الملتقى الإعلامية والتقنية خدماتها لأكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية ودولية، في حين شاركت أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة، من أبرزها: وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة السعودية للمياه، إلى جانب منظومة الإعلام ممثلة في وكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومركز التواصل الحكومي.

وحظيت أجنحة الملتقى الرقمية بتفاعل لافت، حيث استُعرضت من خلالها الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من قبل الجهات الحكومية المشاركة، عبر أكثر من 3000 شاشة عرض تفاعلية وتقارير إعلامية متخصصة، وشملت التغطيات الإعلامية أكثر من 640 دقيقة بث مباشر لفعاليات الأجنحة، إلى جانب تقارير تحليلية موسعة، ومقابلات مع ممثلي الجهات المشاركة، بالإضافة إلى متابعة ردود الفعل الدولية على مجريات الملتقى.

وضم الملتقى استوديوهات مجهزة بالكامل، وعربات للبث المباشر، ومنصات رقمية تعمل على مدار الساعة، بإدارة فريق متخصص لتوفير خدمات إعلامية متكاملة، مما أتاح لوسائل الإعلام المحلية والدولية تقديم تغطيات متنوعة مباشرة من موقع الحدث.

كما استفاد من منصة المركز الإعلامي الافتراضي (VPC) أكثر من 7000 إعلاميّ مسجّل، حيث بلغ عدد الملفات المرفوعة عبر المنصة أكثر من 397 ملفًا، فيما تجاوز إجمالي الأخبار والتغطيات المنشورة 263 تغطية إخبارية خلال موسم حج هذا العام.

وضمت قائمة شركاء الملتقى: "منصة أمان" كشريك للأستوديو، ومجموعة "ون" كشريك إعلامي، وشركة "ساين" كشريك للإنتاج، ووكالة "Three Sixty" كشريك داعم، إضافة إلى فندق فوكو بوابة جدة كشريك استضافة.

وفيما دشّن معالي وزير الإعلام "منصة الصور السعودية"، التي طوّرتها وكالة الأنباء السعودية؛ لتوسيع الاستفادة من أرشيفها البصري، وتمكين صنّاع المحتوى حول العالم من استخدامه بحرية، ضمن بيئة منظمة تحفظ الحقوق وتشجع الإبداع.

كما شهد الملتقى عقد النسخة الأولى من لقاء "GRID"، إحدى مبادرات البرنامج الإعلامي الموحد بمركز التواصل الحكومي، الذي يهدف إلى تبادل التجارب الاتصالية بين الجهات الحكومية، واستعراض أبرز الممارسات الإعلامية.

ويُعد "ملتقى إعلام الحج"، الذي أُقيم بنسختهِ الثانية ضمن أعمال مركز العمليات الإعلامي الموحَّد للحج في وزارة الإعلام مجتمعًا وبيئةً إعلامية متكاملة، تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم بأحدث التقنيات؛ لتحقيق مزيد من الابتكار في التغطيات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية المواكبة لموسم حج 1446.