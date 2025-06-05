دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيمين لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهما بأداء الحج عن الغير بمقابل مالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيمين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بالوقوف أمام أحد الفنادق، وإيهام ضحاياهما بأداء الحج عن الغير بمقابل مالي وادعاء إصدار وثائق مزورة بذلك، وأجهزة حاسوب وهواتف متنقلة وأختام، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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