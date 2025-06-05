الصحة تدعو الحجاج للحذر من التعرض للشمس والالتزام بخطط التفويج واستخدام المظلة

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس يوم عرفة، خاصة في أوقات الذروة، والالتزام بخطط التفويج المنظمة، واستخدام المظلة أثناء التنقل، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية للوقاية من الإجهاد الحراري والتصدي للمخاطر الصحية.

وتواصل المنظومة الصحية جهودها بجاهزية عالية وخطط عمل متكاملة، مع استمرار فرقها الميدانية في تقديم الدعم الصحي اللازم باستجابة سريعة، ومتابعة الأوضاع الصحية بدقة، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة ويسهم في تمكين ضيوف الرحمن من إتمام مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.