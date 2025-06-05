الصحة تدعو الحجاج للحذر من التعرض للشمس والالتزام بخطط التفويج واستخدام المظلة

وتواصل المنظومة الصحية جهودها بجاهزية عالية وخطط عمل متكاملة، مع استمرار فرقها الميدانية في تقديم الدعم الصحي اللازم باستجابة سريعة، ومتابعة الأوضاع الصحية بدقة، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة ويسهم في تمكين ضيوف الرحمن من إتمام مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.
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