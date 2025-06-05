وقاء لتطمئن تواصل التعريف بطرق اختيار الأضاحي

تواصل حملة "وقاء لتطمئن" والتي أطلقها المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء بمنطقة عسير فعالياتها خلال هذه الايام، حيث تتواجد الفرق البيطرية منذ ساعات الصباح الأولى لتقديم الارشادات والتوعية لمرتادي سوق الماشية بمدينة أبها، كما يتم تقديم العديد من المطويات الارشادية وتوزيع الهدايا على مرتادي السوق.

وتواجد عدد من الأطباء البيطريين التابعين لمركز وقاء بمنطقة عسير في عدد من الأسواق والمسالخ في محافظات ومراكز كمحايل عسير وخميس مشيط وقنا والبحر، ضمن خطة تعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم الارشادات للمواطنين والمقيمين خلال موسم عيد الأضحى.

وكان مدير مركز وقاء بمنطقة بعسير المهندس علي أل عبدالرحمن أشرف بنفسه على اعمال الحملة، وأوضح أن الحملة تأتي وفق خطط المركز الهادفة الى تكثيف الرقابة على أسواق الماشية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي والعناصر الرئيسية لمعرفة سلامة الأضحية وجودتها، مشيرا الى ان حملة "وقاء لتطمئن" تستهدف زوار أسواق الماشية والمسالخ حيث تتواجد الفرق على مدار الساعة لضمان إيصال رسالة المركز للجميع وتقديم العون والاستشارات وتوزيع المطويات التوعوية، مشيرا بأن الحملة ستستمر الى نهاية أيام عيد الأضحى.