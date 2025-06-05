شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.