شكرا لمتابعة خبر عن تدخل عاجل لإنقاذ حاج باكستاني في طوارئ مستشفى منى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى طوارئ مستشفى منى، تدخلًا عاجلًا لإنقاذ حاج باكستاني تعرّض لأزمة صدرية بعد انقطاعه عن علاج الربو لمدة 5 أيام.

وكشف مقطع فيديو، عن جهود الفريق الطبي في إنقاذ الحاج الباكستاني وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وكان قد تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، من إنقاذ حياة حاج باكستاني في العقد السادس من عمره، بعد أن وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من تدهور حاد في درجة الوعي، وصداع شديد، ودخل في غيبوبة تامة.