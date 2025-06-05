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تدخل عاجل لإنقاذ حاج باكستاني في طوارئ مستشفى منى.. فيديو

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تدخل عاجل لإنقاذ حاج باكستاني في طوارئ مستشفى منى.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجرى طوارئ مستشفى منى، تدخلًا عاجلًا لإنقاذ حاج باكستاني تعرّض لأزمة صدرية بعد انقطاعه عن علاج الربو لمدة 5 أيام.

وكشف مقطع فيديو، عن جهود الفريق الطبي في إنقاذ الحاج الباكستاني وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وكان قد تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، من إنقاذ حياة حاج باكستاني في العقد السادس من عمره، بعد أن وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من تدهور حاد في درجة الوعي، وصداع شديد، ودخل في غيبوبة تامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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