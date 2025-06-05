شكرا لمتابعة خبر عن مفتش بيئي يوضح الإجراءات الصارمة على المنشآت غير الملتزمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت أبرار بخش، مفتش بيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ما هي الإجراءات الصارمة على المنشآت غير الملتزمة بيئيا.

وقالت بخش في لقاء مع برنامج سيدتي: “يتم الاتصال مع الجهات المختصة لتمكين المفتش من أداء مهمة التفتيش على أكمل وجه، والإجراءات تبدأ بإعطاء إشعار مراجعة لزيارتنا في المركز، في حالة وجود مخالفات، ويتم توثيق المخالفة على برنامج التفتيش المتواجد على تابلت خاص بموظفي المركز ونصور المخالفة ونرفعها بمحضر ضبط”.

وتابعت: ” التفتيش يكون مفاجئ.. حيث يتم تفويض سيارة حكومية خاصة بالمركز ويتم إسناد منشآت لي، نتقابل مع إدارتها لطلب المرفقات مثل السجل التجاري والتصريح البيئي، وعقد المخالفات الخطرة والغير خطرة”.

وأضافت: “نعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع .. ومشاركة المرأة في عمل التفتيش البيئي يؤكد قدرة المرأة بالمملكة”.