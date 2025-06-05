شكرا لمتابعة خبر عن حاج يحقق أمنية والدته الراحلة ويصطحب شقيقته للحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر المواطن عبدالوهاب الدايل أداء مناسك الحج هذا العام برفقة شقيقته، وفاءً لوصية والدته التي توفيت قبل ثمانية أشهر، بعدما أوصته مرارًا بالسعي لحج شقيقته.

وقال الدايل خلال حديثه لقناة “الإخبارية”: “أهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه الجهود المبذولة والخدمات الجليلة”.

وتابع: “أنا حجيت قبل 15 عامًا وهناك فرق كبير بين الحج وقتها وهذا العام”.

وأضاف: “هذه الحجة لأمي الله يرحمها، توفيت قبل 8 شهور، كانت توصيني كثير على أختي وتقولي يا ولدي متى تحجج أختك”.

وأوضح أنه نفذ الوصية هذا العام، حيث اصطحب شقيقته لأداء مناسك الحج، تحقيقًا لأمنية والدته .