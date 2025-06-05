وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة لـ"دوت الخليج": مواجهة التحديات بالجاهزية المتكاملة للخدمات

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب ل دوت الخليج خلال المؤتمر اليومي بالإحاطة الإعلامية بأنه لم نواجه أي تحديات وأنما مهام ومسؤوليات لاداء أعمالنا الأمنية ومن كافة الجهات على أعلى وأدق المسؤوليات والجميع يشاهد الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلة من وزارة الداخلية وكافة الوزارات الأخرى لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضح العقيد الشلهوب بفضل الله، تم اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر وطمأنينة، حيث اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيه، استعدادًا للوقوف بعرفة صباح الغد، بإذن الله.

واضاف تواصل قوات أمن الحج مهامها وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن، وانسيابية تنقلهم، وخدمتهم على أعلى مستوى.

وأشار اإلى أن جهود رجال الأمن تستمر في التحقق من حصول الحجاج على التصاريح النظامية، عبر نقاط الفرز الأمنية على الطرق كافة والتي تشمل الطرق الترابية المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال بأنه تم ضبط عدد من مخالفي أنظمة تعليمات الحج، لمن استضافوا حاملي تأشيرات زيارة بأنواعها كافة، واصحاب التأشيرات الذين خالفوا أنظمة وتعليمات الحج ببقائهم في مدينة مكة، وبالتالي من أصدر التأشيرة شريك في المسئولية بحكم النظام وجرى اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

كما بلغت إحصائية عمل اللجان الادارية الموسمية حتى الآن ( 357 ) قراراً إدارياً ومجموع الناقلين والمساهمين المخالفين ( 397 ) ناقل ومساهم.

وأكد أن العقوبات ستطال كل من يُضبط وهو ينقل حجاجًا بدون تصريح، وتشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر و غرامة مالية تصل إلى 50,000 الف ريال وتتعدد بتعدد المخالفين الذين يتم نقلهم والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي والترحيل والمنع من دخول المملكة للوافدين وفقا للمدد المحددة نظاماً والتشهير بالمخالف

وشدد على أهمية التزام الجميع بالتعليمات، فنجاح الحج مسؤولية تشاركية.

وقال غدا بإذن الله، يتشرف حجاج بيت الله الحرام بالوقوف على صعيد عرفات، وسط أجواء روحانية، واستعدادات أمنية وتنظيمية متكاملة بإذن الله، تشمل النقل بالحافلات وقطار المشاعر، لتيسير حركة الحجاج وتقليل المشي على الأقدام.

وأفاد بأنه باكتمال وقوف الحجاج في عرفات، ستبدأ المرحلة الثانية من خطة تنقلهم إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم العودة إلى منى صباح العيد، لرمي جمرة العقبة، وأداء طواف الإفاضة، والمبيت فيها أيام التشريق، وكل ذلك سيكون وفق تنظيم دقيق يراعي أوقات التفويج والمسارات المخصصة.

وأوضح نهيب بضيوف الرحمن بالتقيد بالتعليمات، واتباع الإرشادات، ومراعاة المواعيد المقررة لكل مجموعة، سواء أثناء التفويج لطواف الإفاضة، أو عند رمي الجمرات، أو خلال تنقلاتهم من وإلى مواقع الإقامة.

وسأل الله أن يتمم على ضيوف الرحمن حجهم، وأن يجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأن يوفقنا جميعًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (أيدهما الله)، وإشراف سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا (حفظه الله).

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي ل دوت الخليج خلال المؤتمر بأن عمليات التطوير لخدمات الحج مستمرة وأفضل وسيلة لمواجهة التحديات هو الاستعداد المسبق والجاهزية الكاملة لذلك عمليات الحج بدأت منذ 12 / 12 / من العام الماضي مباشرة بتسليم وثائق الترتيبات الأولية لجميع مكاتب الحج الى ذلك الاجتماعات التحضيرية فهذه الجاهزية التي نقف عليها اليوم هي أول وسيلة لمواجهة التحديات بالاضافة الى التوعية الميدانية والرقمية المستمرة لتثقيف الحجاج بحقوقهم الميدانية وأوجه التحديات المختلفة التي قد يواجهونها نتيجة الاجهاد الحراري الحالي

وتطرق الدكتور غسان النويمي المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الى أن خدمة ضيوف الرحمن هي أولوية قصوى والتزام تاريخي أصيل، تحظى والحمدالله بدعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة؛ خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، ووفق رؤية ومتابعة مستمرة من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- .

وأضاف لذلك تعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المشاركة وفق منظومة عمل مشترك، وبإشراف مباشر من رئيس لجنة الحج العليا سمو وزير الداخلية، وضعت من خلالها كافة الخطط التنظيمية والتشغيلية التي تضمن سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وأدائهم النسك بكل يسر وطمأنينة.

وأشار إلى أنه يعمل اليوم في منظومة الحج أكثر من 94 ألف، يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن.

وحتى اليوم، شهدنا وصول أكثر من (1.5 مليون) حاج من خارج المملكة، وبدئنا بتنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وفق جداول التفويج المعتمدة، إذ نتوقع وصول أكثر من مليون حاج إلى مشعر منى بنهاية مساء اليوم الثامن من ذو الحجة.

وأكد جاهزية وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن على مختلف الأصعدة، من بنى تحتية ورقمية وخدماتية. هذه الجاهزية، هي شاهد على تطبيق خطط الاستعداد المبكر، والتي انطلقت منذ 12 ذو الحجة من العام الماضي، ابتداء من تسليم وثائق الترتيبات الأولية والبرنامج الزمني لممثلي جميع الدول، مروراً بالاجتماعات التحضيرية، وهو ما نتج عنه توقيع أكثر من (670) اتفاقية خلال مؤتمر ومعرض الحج الماضي بحضور أكثر من (100) دولة.

وحول صعيد خدمات الإقامة اوضح بأن وزارة الحج والعمرة تؤكد الجاهزية الكاملة للمساكن في مكة والمشاعر المقدسة، فمنذ بداية شهر ذو القعدة، قامت الوزارة من خلال مركز امتثال بأكثر من (62 ألف) جولة ميدانية وتفتيشية على مساكن الحجاج، للتأكد من مطابقة كافة الخدمات للمعايير والاشتراطات، والتي أسفرت حتى الآن، عن نسبة امتثال بلغت (97%) من شركات مقدمي الخدمة

وكذلك تم رفع الجاهزية الموسمية بأقصى طاقة تشغيلية لصحن المطاف وجميع أدواره بلغت (107 آلاف) طائف في الساعة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما تم تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخيام ذات الطابقين في مشعر منى، على مساحة تسكين تتجاوز( 20 ألف) متر مربع، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "مسار المشاعر" على مساحة (170 ألف) متر مربع. وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير

وأشار إلى أنه ضمن الجهود المبذولة لتعزيز البنية والتطبيقات الرقمية فقد أطلقت وزارة الحج والعمرة هذا العام نسخة محدثة لبطاقة نسك، بسمات أمنية جديدة، مرتبطة بتطبيق نسك وكذلك تطبيق توكلنا.

بطاقة نسك هي وثيقة رسمية لأثبات هوية الحاج، من خلالها، يمكن للفرق الميدانية الوصول الفوري لجميع معلومات الحاج وبياناته الصحية وموقع السكن في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة مشيرا إلى التعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة وشركاء المنظومة، حول إلزامية حمل بطاقة نسك في كافة التنقلات داخل المشاعر المقدسة أو الحرم المكي الشريف، لتسهيل عمل الفرق الميدانية في معالجة الحالات الطارئة لا سمح الله.

وأضاف لضمان جاهزية وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، نفذت منظومة وزارة الحج والعمرة العديد من التجارب الفرضية، بهدف اختبار الخطط التشغيلية المختلفة وتحديد التحديات الميدانية وعمل الإجراءات التصحيحية

وكذلك يساهم مركز توعية ضيوف الرحمن، في نشر الرسائل التوعوية ميدانيا ورقميا، من خلال شركاء المنظومة، لرفع مستوى الوعي لدى حجاج بيت الله الحرام، حيث تم تصميم عدد من الأدلة التوعوية ب 20 لغة، بالإضافة إلى تصميم حقائب توعوية مخصصة، وتوزيع أكثر من 1.2 مليون مطبوع توعوي، كما يقوم المركز بنشر الرسائل التوعوية خلال أكثر من 90 ألف شاشة في مختلف نقاط الاتصال بضيوف الرحمن .

كما تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه من خلال مراكز نسك عناية والمنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بإجمالي عدد مراكز 36 مركز ثابت، و200 نقطة للفرق المتجولة، وبأكثر من 3600موظف، كما تستقبل وزارة الحج والعمرة الاستفسارات والبلاغات عبر مركز الاتصال 1966، الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بأكثر من (11) لغة.

وكذلك يقدم تطبيق نسك أكثر من 30 خدمة إضافية في موسم حج هذا العام، ومن أبرزها خدمة نسك AI والتي تقدم مساعداً رقمياً يجيب عن استفسارات الحجاج ويقدم الخدمات التوعوية بعدة لغات، مع إمكانية التفاعل الصوتي والنصي.

وعلى صعيد التطوع أوضح بأنه يشارك هذا العام مع وزارة الحج والعمرة أكثر من 3 آلاف متطوع يعملون في 6 مسارات مختلفة، ويتواجدون ميدانياً في أكثر من 107 نقطة اتصال، وبإجمالي عدد ساعات بلغت أكثر من 25 ألف ساعة تطوع حتى الآن.

ولفت إلى أن وزارة الحج والعمرة تشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة ، كذلك ضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة، وعدم الخروج مشيًا على الأقدام بين المشاعر المقدسة.

والالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة "10 صباحًا" وحتى "4 عصرًا"، وذلك حفاظًا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وقال الدكتور النويمي بأن أعظمه ما شهدناه هي سعادة ضيوف الرحمن لحظة وصولهم لأرض المملكة وتعبيرهم عن الفرحة بمختلف ثقافاتهم، لذلك المملكة حريصة على العناية بضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لتظل هذه الابتسامة حتى عودتهم إن شاء الله سالمين آمنين إلى ديارهم