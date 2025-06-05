مرافق إيواء وخدمات لوجستية بعرفات

وشملت الجولة الوقوف ميدانيًا على جاهزية مشعر عرفات لاستقبال الحجاج، مطلعًا معاليه على كفاءة المخيمات، ومرافق الإيواء والخدمات اللوجستية، وتكامل التجهيزات الصحية والتقنية والخدمية، بما يضمن أداء النسك بسلاسة وطمأنينة.
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