مرافق إيواء وخدمات لوجستية بعرفات

تفقد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، ضمن جولة ميدانية على المشاعر المقدسة عددًا من المواقع المختلفة، في إطار متابعة الاستعدادات الميدانية لموسم الحج، والاطمئنان على جاهزية المخيمات والمنشآت والخدمات قبل انتقال ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وشملت الجولة الوقوف ميدانيًا على جاهزية مشعر عرفات لاستقبال الحجاج، مطلعًا معاليه على كفاءة المخيمات، ومرافق الإيواء والخدمات اللوجستية، وتكامل التجهيزات الصحية والتقنية والخدمية، بما يضمن أداء النسك بسلاسة وطمأنينة.