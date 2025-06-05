السعودية | وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق (39) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم (146) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة، (7) وافدين و(32) مواطنًا؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (146) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

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