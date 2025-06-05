السعودية | 20 ألف وحدة إنارة في مشعر عرفات بطراز هندسي فريد وأساليب مبتكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة شبكة ضخمة ومتطورة من الإنارة، وفق طراز هندسي فريد وأساليب مبتكرة، في مشعر عرفات.

وبدا المشعر مساء يوم التروية في أبهى صورة، بفضل عقود الإضاءات المميزة التي كسته بها فرق الأمانة، محوّلة مساء ليلة عرفات إلى شعلة متوهجة بالأنوار؛ مما أضفى عليه مزيدًا من أجواء الطمأنينة والروحانية.

وأوضحت الأمانة أن مكونات الشبكة تبلغ نحو (20,000) وحدة إنارة مختلفة القدرات، مُثبتة على ما يقارب (5,000) برج وعمود بمقاسات وأشكال متنوعة، وُزّعت لتغطي جميع شوارع وطرقات المشاعر، ولتشكّل نموذجًا بصريًا متكاملًا من الإضاءات.

وبيّنت أنها تعمل سنويًا على تحديث وتطوير شبكات الإنارة في المشاعر المقدسة، وزيادة عددها، وصيانة جميع عناصرها، بدءًا من وقت مبكر؛ مفيدة بأن أعمال الصيانة الوقائية هذا العام ركزت على بعض المواقع في مشعر عرفات، وطرق المشاة، والمسارات المؤدية بين مشعري عرفات ومزدلفة، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى.

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