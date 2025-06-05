السعودية | الدفاع المدني يدعو القائمين على الحملات إلى إرشاد ضيوف الرحمن بتعليمات السلامة العامة في المخيمات بالمشاعر المقدسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، القائمين على حملات الحج إلى إرشاد ضيوف الرحمن للالتزام بتعليمات السلامة العامة في المخيمات بالمشاعر المقدسة.

وأكد الدفاع المدني أهمية تعريف الحجاج بمواقع مخارج الطوارئ في مقار إقامتهم، وطرق استخدام طفايات الحريق، والابتعاد عن التوصيلات الكهربائية رديئة الصنع، والالتزام بالتعليمات والإرشادات للمحافظة على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

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