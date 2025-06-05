شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف موعد بداية مربعانية القيظ والصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن موعد بدء موسم مربعانية القيظ في المملكة، موضحًا خصائصه المناخية وتغيراته الفلكية.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يُصادف يوم السبت 11 ذو الحجة 1445هـ الموافق 7 يونيو 2025م أول أيام مربعانية القيظ، والتي تبدأ بـ”الثريا” كأول نجومها. وتستمر المربعانية لمدة 39 يومًا، موزعة على ثلاث منازل هي: الثريا، والدبران، والهقعة”.

وأضاف:“في منتصف هذه الفترة، يتعامد شعاع الشمس على مدار السرطان، ما يؤدي إلى انعدام الظل تقريبًا، وتسجيل أعلى درجات الحرارة السنوية في بعض المناطق”.

كما أعلن الحصيني أن بداية الصيف فلكيًا ستكون يوم السبت 25 ذو الحجة 1445هـ الموافق 21 يونيو 2025م، ويستمر حتى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447هـ الموافق 6 سبتمبر 2025م، وهو موعد دخول أول نجوم الخريف والمعروف بـ”الجبهة”.

وأوضح أن مربعانية القيظ تتميز بانخفاض فرص الأمطار، وجفاف الأعشاب، واختفاء الحشرات الربيعية، إضافة إلى نضج بعض الثمار مثل العنب والتمر، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بالحرارة كضربات الشمس، الزكام، والإجهاد الحراري.