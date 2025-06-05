المناطق تتزين بـ152 مليون أشجار وزهور

جهزت أمانات المناطق المتنزهات والحدائق والمواقع السياحية لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد، وتسابقت أمانات المناطق، في تحويل الواجهات إلى بيئة جمالية جاذبة.

نباتات الزينة

وتعد نباتات الزينة أشهر أنواع الزهور المزروعة في المملكة، والتي تتمثل في: الورد، والنرجس، والتوليب، والزنبق، والياسمين، ونبات الظل، واللبلاب، والبوتس، والنخيل، والدراسينا، ونباتات الحدائق، والأشجار المثمرة، والأكاسيا، والياسمين، وزهور الديدحان الحمراء، والزهور البرية، العرعر، والصنوبر، والطلح، والمانجروف، والنيم، واللبخ، والفيكس، وغيرها.

82 % زهور

وكشف تقرير وزارة البلديات والإسكان لعام 2024، زراعة 152.437.886 مليون شجرة وزهرة، إذ بلغت عدد الأزهار المزروعة 125.213.624 مليون زهرة بـ82%، مقابل زراعة 27.224.262 مليون شجرة، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من الأشجار المزروعة، حيث بلغت الأشجار المزروعة 7.437.349 مليون شجرة بـ27%، وحلت القصيم ثانيًا، بإجمالي 5.692.150 مليون شجرة بـ21%، وجاءت منطقة الرياض ثالثًا، بإجمالي 2.445.746 مليون شجرة بـ9%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 2.437.471 مليون شجرة بـ8.95%، والحدود الشمالية خامسًا، بإجمالي 1.108.201 مليون شجرة بـ4%، والطائف سادسًا، بزراعة 1.058.320 مليون شجرة بِـ3.88%، وتبوك سادسًا، بإجمالي 927.860 ألف شجرة بـ3.40%، وعسير سابعًا، بإجمالي 898.861 ألف شجرة بـ3%.

القصيم والشرقية

تصدرت منطقة القصيم زراعة الزهور، حيث سجلت زراعة 34.123.496 مليون زهرة بـ27%، وحلت الشرقية ثانيًا، بزراعة 24.730.251 مليون زهرة بـ20%، وجاءت تبوك ثالثًا، بزراعة 16.768.594 مليون زهرة بـ13%، وحائل رابعًا، بإجمالي 12.609.329 مليون زهرة بـ10%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 8.649.916 مليون زهرة بـ7%، والرياض سادسًا، بإجمالي 6.829.626 مليون زهرة بـ5%، وجازان سابعًا، بإجمالي زراعة 4.526.742 مليون زهرة بـ4%.

الأكثر أشجارًا

الشرقية 7.437.349

القصيم 5.692.150

الرياض 2.445.746

المدينة المنورة 2.437.471

الحدود الشمالية 1.108.201

الطائف 1.058.320

تبوك 927.860

عسير 898.861

الأكثر زهورًا

القصيم 34.123.496

الشرقية 24.730.251

تبوك 16.768.594

حائل 12.609.329

المدينة المنورة 8.649.916

الرياض 6.829.626

جازان 4.526.742