المناطق تتزين بـ152 مليون أشجار وزهور

نباتات الزينة
وتعد نباتات الزينة أشهر أنواع الزهور المزروعة في المملكة، والتي تتمثل في: الورد، والنرجس، والتوليب، والزنبق، والياسمين، ونبات الظل، واللبلاب، والبوتس، والنخيل، والدراسينا، ونباتات الحدائق، والأشجار المثمرة، والأكاسيا، والياسمين، وزهور الديدحان الحمراء، والزهور البرية، العرعر، والصنوبر، والطلح، والمانجروف، والنيم، واللبخ، والفيكس، وغيرها.
82 % زهور
وكشف تقرير وزارة البلديات والإسكان لعام 2024، زراعة 152.437.886 مليون شجرة وزهرة، إذ بلغت عدد الأزهار المزروعة 125.213.624 مليون زهرة بـ82%، مقابل زراعة 27.224.262 مليون شجرة، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من الأشجار المزروعة، حيث بلغت الأشجار المزروعة 7.437.349 مليون شجرة بـ27%، وحلت القصيم ثانيًا، بإجمالي 5.692.150 مليون شجرة بـ21%، وجاءت منطقة الرياض ثالثًا، بإجمالي 2.445.746 مليون شجرة بـ9%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 2.437.471 مليون شجرة بـ8.95%، والحدود الشمالية خامسًا، بإجمالي 1.108.201 مليون شجرة بـ4%، والطائف سادسًا، بزراعة 1.058.320 مليون شجرة بِـ3.88%، وتبوك سادسًا، بإجمالي 927.860 ألف شجرة بـ3.40%، وعسير سابعًا، بإجمالي 898.861 ألف شجرة بـ3%.
القصيم والشرقية
تصدرت منطقة القصيم زراعة الزهور، حيث سجلت زراعة 34.123.496 مليون زهرة بـ27%، وحلت الشرقية ثانيًا، بزراعة 24.730.251 مليون زهرة بـ20%، وجاءت تبوك ثالثًا، بزراعة 16.768.594 مليون زهرة بـ13%، وحائل رابعًا، بإجمالي 12.609.329 مليون زهرة بـ10%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 8.649.916 مليون زهرة بـ7%، والرياض سادسًا، بإجمالي 6.829.626 مليون زهرة بـ5%، وجازان سابعًا، بإجمالي زراعة 4.526.742 مليون زهرة بـ4%.
الأكثر أشجارًا
الشرقية 7.437.349
القصيم 5.692.150
الرياض 2.445.746
المدينة المنورة 2.437.471
الحدود الشمالية 1.108.201
الطائف 1.058.320
تبوك 927.860
عسير 898.861
الأكثر زهورًا
القصيم 34.123.496
الشرقية 24.730.251
تبوك 16.768.594
حائل 12.609.329
المدينة المنورة 8.649.916
الرياض 6.829.626
جازان 4.526.742
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