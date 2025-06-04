السعودية | “البيئة” تطلق حملة “إنها طاهرة” للحفاظ على البيئة من منظور إسلامي في موسم حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية تحت شعار “إنها طاهرة”، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى للحفاظ على البيئة ورعايتها بوصفها مسؤولية إسلامية أصيلة في موسم حج 1446هـ، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في بيئة نظيفة وصحية، إذ تستلهم الحملة مفهومها من الآية الكريمة: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾.

وأوضحت الوزارة أن حملة “إنها طاهرة”، تهدف إلى غرس الوعي البيئي في المجتمع، مشيرة إلى أن حماية البيئة والحفاظ عليها ليست مجرد التزام بالأنظمة، بل يعد جزءًا لا يتجزأ من تعاليم الدين الحنيف، إذ ترتكز الحملة على بث مجموعة من الرسائل التوعوية التي تحث الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية، وذلك من منظور ديني يدعو إلى الحماية وإلى الطهر والمحافظة على ما حولنا.

ودعت جميع فئات المجتمع إلى المساهمة في نشر الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه الأراضي الطاهرة بمكة المكرمة َوالمدينة المنورة، والعمل بمبدأ المسؤولية الجماعية لجعل البيئة “طاهرة” ونقية، وترسيخ مبدأ أن يكون المجتمع الإسلامي خير خلف لخير سلف في الحفاظ على هذا الإرث الثمين.

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