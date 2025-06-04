السعودية | “الشؤون الإسلامية” تطلق برنامجها الدعوي في مسجد الخيف بمشعر منى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، محاضرتين توعويتين في مسجد الخيف بمشعر منى، بعد صلاتي الظهر والعصر، ضمن انطلاقة برنامجها الدعوي المقام في المسجد، الذي يستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته، بمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة، وذلك ضمن برامجها التوعوية لموسم حج هذا العام.

وقدّم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، المحاضرة الأولى بعد صلاة الظهر، تحت عنوان “صفة حج النبي”، تناول فيها الهدي النبوي في أداء مناسك الحج، مستعرضًا ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أقوال وأفعال تمثّل الهدي الأكمل في ترتيب الشعائر؛ من الإحرام، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وسائر مناسك الحج، مؤكدًا أهمية الاقتداء بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل شعيرة، لما في ذلك من التزام بالمنهج الصحيح، وأداء المناسك على الوجه المشروع.

فيما ألقى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، المحاضرة الثانية بعد صلاة العصر، بعنوان “توجيه ونصائح لضيوف الرحمن”، تناول فيها جملة من التوجيهات الشرعية والسلوكية التي تُعين الحاج على أداء المناسك بخشوع وطمأنينة، مع تأكيد أهمية السكينة، وحسن المعاملة، وإخلاص النية، واستحضار مقصد العبادة، والالتزام بما يصدر عن أهل العلم من فتاوى وتوجيهات, مؤكدًا أن الرجوع إلى أهل العلم يُعدّ سبيلًا لأداء النسك على الوجه الصحيح.

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